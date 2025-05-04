Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине и своем преемнике. Главное

Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News, фрагменты из которого опубликованы на разных аккаунтах в соцсети X. В беседе с корреспондентом господин Трамп рассказал о возможности третьего срока, о будущем преемнике и признался, что периодически подумывает выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».

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Фото: Mike Stewart / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP

О переговорах по Украине

Настанет время, когда я скажу: «Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо». Настанет время, когда я могу это сказать (и выйти из переговорного процесса.— «Ъ» ).

). Иногда становлюсь все ближе к решению выйти из переговорного процесса по Украине, но потом случаются позитивные вещи.

Мы ближе к соглашению с одной из сторон и, возможно, не так близки с другой. Я бы не хотел говорить, с какой из них мы ближе.

Между этими двумя людьми, между некоторыми солдатами, между генералами царит огромная ненависть. Они три года ведут жестокую борьбу.

Мы заключили выгодную для американцев сделку (с Украиной.— «Ъ» ), особенно по редкоземельным металлам. По крайней мере мы, так или иначе, получим свое.

), особенно по редкоземельным металлам. По крайней мере мы, так или иначе, получим свое. Конфликт с Украиной никогда бы не случился, если бы я оставался президентом.

О третьем сроке и преемнике

Намерен провести на посту четыре года, затем передать власть следующему президенту США, в идеале — великому республиканцу.

Говорить о преемнике рано, но у меня есть вице-президент (Джей Ди Вэнс.— «Ъ»), который делает фантастическую работу. Марко Рубио (госсекретарь США.— «Ъ») великолепен. Много замечательных.

О пошлинах и главе ФРС

Введенные США таможенные пошлины, возможно, не будут отменены.

Не планирую отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла.

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