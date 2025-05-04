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Коммерсантъ FM
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Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине и своем преемнике. Главное

Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News, фрагменты из которого опубликованы на разных аккаунтах в соцсети X. В беседе с корреспондентом господин Трамп рассказал о возможности третьего срока, о будущем преемнике и признался, что периодически подумывает выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Mike Stewart / AP

О переговорах по Украине

  • Настанет время, когда я скажу: «Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо». Настанет время, когда я могу это сказать (и выйти из переговорного процесса.— «Ъ»).
  • Иногда становлюсь все ближе к решению выйти из переговорного процесса по Украине, но потом случаются позитивные вещи.
  • Мы ближе к соглашению с одной из сторон и, возможно, не так близки с другой. Я бы не хотел говорить, с какой из них мы ближе.
  • Между этими двумя людьми, между некоторыми солдатами, между генералами царит огромная ненависть. Они три года ведут жестокую борьбу.
  • Мы заключили выгодную для американцев сделку (с Украиной.— «Ъ»), особенно по редкоземельным металлам. По крайней мере мы, так или иначе, получим свое.
  • Конфликт с Украиной никогда бы не случился, если бы я оставался президентом.

О третьем сроке и преемнике

  • Намерен провести на посту четыре года, затем передать власть следующему президенту США, в идеале — великому республиканцу.
  • Говорить о преемнике рано, но у меня есть вице-президент (Джей Ди Вэнс.— «Ъ»), который делает фантастическую работу. Марко Рубио (госсекретарь США.— «Ъ») великолепен. Много замечательных.

О пошлинах и главе ФРС

  • Введенные США таможенные пошлины, возможно, не будут отменены.
  • Не планирую отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла.

О судьбе TikTok

  • Готов еще раз отсрочить блокировку TikTok в США и хотел бы заключить сделку по американским активам TikTok.

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