Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине и своем преемнике. Главное
Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News, фрагменты из которого опубликованы на разных аккаунтах в соцсети X. В беседе с корреспондентом господин Трамп рассказал о возможности третьего срока, о будущем преемнике и признался, что периодически подумывает выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Mike Stewart / AP
О переговорах по Украине
- Настанет время, когда я скажу: «Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо». Настанет время, когда я могу это сказать (и выйти из переговорного процесса.— «Ъ»).
- Иногда становлюсь все ближе к решению выйти из переговорного процесса по Украине, но потом случаются позитивные вещи.
- Мы ближе к соглашению с одной из сторон и, возможно, не так близки с другой. Я бы не хотел говорить, с какой из них мы ближе.
- Между этими двумя людьми, между некоторыми солдатами, между генералами царит огромная ненависть. Они три года ведут жестокую борьбу.
- Мы заключили выгодную для американцев сделку (с Украиной.— «Ъ»), особенно по редкоземельным металлам. По крайней мере мы, так или иначе, получим свое.
- Конфликт с Украиной никогда бы не случился, если бы я оставался президентом.
О третьем сроке и преемнике
- Намерен провести на посту четыре года, затем передать власть следующему президенту США, в идеале — великому республиканцу.
- Говорить о преемнике рано, но у меня есть вице-президент (Джей Ди Вэнс.— «Ъ»), который делает фантастическую работу. Марко Рубио (госсекретарь США.— «Ъ») великолепен. Много замечательных.
О пошлинах и главе ФРС
- Введенные США таможенные пошлины, возможно, не будут отменены.
- Не планирую отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла.
О судьбе TikTok
- Готов еще раз отсрочить блокировку TikTok в США и хотел бы заключить сделку по американским активам TikTok.