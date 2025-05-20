Экс-главе «Башнефти» Хорошавцеву вменили шесть эпизодов мошенничества

Бывшему главе «Башнефти», экс-сенатору Удмуртии Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК, наказание — до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В марте этого года Хорошавцева объявили в международный розыск, в России его арестовали заочно. По данным агентства, ему предъявлено обвинение в преступлениях в соучастии с еще неустановленными и не задержанными лицами.

Хорошавцева обвиняют в хищении в 2014-2018 годах многомиллиардных сумм из шести пенсионных фондов. Следствие считает, что помимо него к этому причастны бывший глава АФК «Система» Евгений Новицкий, совладелец инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и ряд других фигурантов.

По мнению суда, возможные соучастники управляли движением денежных средств, в хищении которых их обвиняют, переводя их в подконтрольные структуры.

Чем известен Виктор Хорошавцев — читайте в материале «Ъ».