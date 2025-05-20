Трамп подписал закон о введении ответственности за «порноместь» в интернете

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении уголовной ответственности за за распространение порнографических материалов из соображений мести, включая использование ИИ-изображений. Документ также, по просьбе господина Трампа, подписала первая леди Мелания Трамп. Об этом сообщило агентство Assosiated Press.

Как поясняет AP, законопроект делает федеральным преступлением «заведомую публикацию» или угрозу публикации интимных изображений без согласия человека, включая созданные ИИ «дипфейки».

Веб-сайты будут обязаны удалять такие материалы в течение 48 часов после того, как жертва попросит об этом. Платформы также должны предпринять шаги для удаления дублирующегося контента.

В марте Мелания Трамп выступила перед членами Палаты представителей Конгресса США с целью убедить принять законопроект. На церемонии подписания она назвала новый закон «национальной победой», которая поможет защитить детей от эксплуатации в Интернете.