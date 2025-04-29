Конгресс США одобрил введение уголовной ответственности за порноместь

Палата представителей Конгресса США поддержала подавляющим числом голосов введение уголовной ответственности за распространение порнографических материалов из соображений мести. За соответствующий законопроект проголосовало 409 членов палаты представителей при двух голосах против.

Он запрещает публикацию в интернете интимных изображений людей без их согласия, в том числе изображения, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Законопроект обязывает онлайн-платформы и медиакомпании удалять такой контент в течение двух дней с момента получения уведомления о его обнаружении. Невыполнение требований грозит штрафами и тюремными сроками.

«Продвижение этого законопроекта было ключевым приоритетом с тех пор, как я вернулась к своим обязанностям первой леди в январе этого года,— заявила Мелания Трамп.— Для меня большая честь внести свой вклад в его прохождение через Конгресс». Как сообщил CNN представитель Белого дома, первая леди планирует присутствовать на церемонии подписания закона Дональдом Трампом.

Кирилл Сарханянц