«Известия»: банки Кубы могут начать выпускать карты «Мир»

Глава Центрального Банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал сообщила, что местные банки начнут выпускать карты российской платежной системы «Мир». Об этом она рассказала газете «Известия». По словам госпожи Дельгадо Портал, Россия и Куба полностью ушли от доллара в торговле.

По словам главы кубинского ЦБ, выпуск карт «Мир» на территории страны начнет Гавана. «В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать российские карты в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают. Не все банки будут ее выпускать, мы изучаем, как лучше организовать этот процесс»,— сказала Хуана Лилия Дельгадо Портал.

В феврале посол России в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что РФ и Куба частично ведут расчеты между странами в рублях. Он добавил, что на Кубе также действует филиал российского Новикомбанка.