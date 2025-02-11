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Коммерсантъ FM
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Россия и Куба частично перешли на расчеты в рублях

Посол России в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что РФ и Куба частично ведут расчеты между странами в рублях. Он добавил, что на Кубе также работают карты «Мир» и действует филиал российского Новикомбанка.

«В ряде случаев расчеты в рублях между нашими странами уже ведутся. Кроме того, на всей территории Кубы в государственных магазинах и отелях в качестве оплаты принимают карту "Мир", что стало большим подспорьем для наших туристов»,— сказал Виктор Коронелли «РИА Новости».

Посол также заявил, что вступление Кубы в БРИКС в качестве государства-партнера позволит стране наладить связи с экономиками Глобального Юга. По его словам, этот вопрос находится в стадии проработки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Небольшие банки переходят границу».

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