Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США будут отличными экономическими партнерами
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне прошедшего телефонного разговора президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Соединенные Штаты и РФ — «могут и будут» отличными экономическими партнерами.
«Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо обеих стран»,— написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы торговли. Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею Москвы возобновить торговые отношения с Вашингтоном после завершения конфликта на Украине.
Главные заявления по итогам переговоров — в подборке «Ъ».