Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с рождением 11-го внука. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука. И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа»,— сказал господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что президенты двух стран продолжат созваниваться «время от времени». По словам господина Ушакова, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину звонить ему в любой момент и пообещал, что ответит «с удовольствием».

Всего у Дональда Трампа пятеро детей — Дональд, Иванка, Эрик, Тиффани и Бэррон. У старшего сына, Дональда, пятеро детей. У Иванки — трое. У Эрика — двое. У Тиффани — один ребенок. С рождением ее первенца Владимир Путин и поздравлял Дональда Трампа.

Екатерина Отрашкевич