«Разговор с Путиным прошел очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп по горячим следам прокомментировал свой двухчасовой разговор с Владимиром Путиным, сказав, что «он прошел очень хорошо».

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о ПРЕКРАЩЕНИИ войны. Условия этого будут согласованы двумя сторонами, и это должны сделать именно они сами, потому что они знают детали переговоров так, как их не может знать никто другой. Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже»,— заявил Дональд Трамп, призвав не искать в беседе новые поводы для негативных оценок.

«Россия хочет вести крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится,— продолжал Трамп, добавив: — Я с этим согласен». «У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал НЕОГРАНИЧЕН. Аналогично Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба, переговорив с ними сразу после телефонного разговора с президентом Путиным»,— отметил президент США.

Еще одним новым моментом в заявлении Трампа по итогам его переговоров с президентом РФ стало его предложение использовать как площадку для продолжения российско-украинских переговоров Ватикан при новом понтифике. «Ватикан, представленный папой, заявил, что он был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!» — заявил президент Трамп.