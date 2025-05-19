Когда и о чем разговаривали Владимир Путин и Дональд Трамп

Первый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 14 ноября 2016 года — российский лидер поздравил американского коллегу с победой на президентских выборах. Оба оценили состояние двусторонних отношений как «крайне неудовлетворительное» и высказались в пользу «активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия».

С тех пор президенты общались по телефону еще 20 раз, чаще всего (7 раз) — в 2020 году: в апреле трижды обсуждали положение дел на рынках нефти и достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном ограничении объема ее добычи, в мае обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, а летом — мнениями о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.

Дважды (в декабре 2017-го и декабре 2019-го) Владимир Путин благодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. Один раз (в июле 2019 года) Дональд Трамп предложил оказать содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Последний раз в должности 45-го президента США Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным 23 июля 2020 года — тогда обсуждались стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и иранская ядерная программа.

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие встречи необходимы». Вместо запланированных 30–45 минут переговоры продлились 2 часа 15 минут. Дональд Трамп назвал встречу «потрясающей». Президенты договорились о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и создании двустороннего канала связи для урегулирования ситуации на Украине.

10 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в городе Дананге (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах». Они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии, подтвердив решимость нанести поражение террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Дональд Трамп позже назвал встречу «хорошей».

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем переговоры продолжились в расширенном составе. На пресс-конференции Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали проблематику ядерного разоружения, ситуацию на Украине, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ядерной сделки с Тегераном и газопровод «Северный поток-2». Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018.

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати».

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинское моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе российские спецслужбы задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, Владимир Путин и Дональд Трамп смогли провести короткую беседу во время ужина.

Последняя на данный момент встреча двух президентов прошла 28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Осаке (Япония). Она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла.