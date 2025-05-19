Блогер Владос Мирос прокомментировал инцидент с полицией в петербургском клубе

После сорванного выступления в петербургском клубе Department 57 блогер Владос Мирос (настоящее имя Владислав Миров,— прим. ред) вышел на связь с подписчиками. Молодой человек заявил, что это была «рядовая проверка».

Блогер оставил комментарий по ситуации в личном профиле в одной из социальных сетей. Владос Мирос заявил, полицейские подошли к нему прямо перед DJ-сетом.

«Это была рядовая проверка и спокойный диалог: я ответил на вопросы, никаких протоколов и т. д., ничего этого не было»,— написал блогер, поблагодарив неравнодушных за поддержку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что выступление Владислава Мирова было сорвано 18 мая. Вместе с ним была задержана и хореограф Анастасия Лукина.

Татьяна Титаева