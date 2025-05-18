В петербургском клубе ночью 18 мая задержали блогера-миллионника Владоса Мироса

Силовики ночью 18 мая задержали в петербургском клубе Department 57 бьюти-блогера с миллионной аудиторией Владоса Мироса (настоящее имя — Владислав Миров,— прим. ред). Об этом сообщает 78.ru.

Блогер должен был выступить в ночном клубе, однако диджей-сет прервали силовики. Они задержали господина Мирова и его подругу, хореографа Анастасию Лукину. В 01:11 в Telegram-канале Department 57 появился пост с информацией о том, что диджей-сет от блогера не состоится «по техническим причинам».

По данным «Фонтанки», причиной задержания Владоса Мироса стал звонок из Подмосковья. Заявитель сообщил полиции, что в клубе проходит «экстремистская вечеринка с пропагандой ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и употреблением запрещенного».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МВД объявило в розыск уроженца Петербурга, известного блогера Гусейна Гасанова. Суд в Москве заочно арестовал автора курса «Мышление миллионера» по делу об отмывании денег.

Дарья Астанина