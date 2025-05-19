Экобоксы на вокзалах Петербурга с начала года приняли 1,6 тонны старой одежды

С начала года жители Петербурга сдали через экобоксы на вокзалах города 1,6 тонны старой одежды. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Через пункты на Витебском вокзале жители города сдали 490 кг вещей, на Ладожском — 342 кг, на Московском — 321 кг, Балтийском — 260 кг. Финляндский вокзал принял 186 кг старой одежды.

Все собранные вещи были отправлены в специальный сортировочный центр. Одежда, которая находится в хорошем состоянии, может быть использована повторно, все остальное отдается на переработку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти 20 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю.

Дарья Астанина