Почти 20 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю

За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая аварийные экологические службы Санкт-Петербурга приняли от жителей города 354 сообщения по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили 6 мая в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Специалисты экологической службы ГБУ «Экострой» осуществлили в общей сложности 30 выездов, из которых 24 — для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, два аварийных выезда из-за химических загрязнений, один — на наличие радиационного загрязнения и три прочих.

Суда и персонал СПб ГКУ «Пиларн», в свою очередь, восемь раз за неделю выезжали для проверки сообщений о нефтеразливах. Активной пеной обработаны акватории реки Смоленки в районе моста Кораблестроителей, реки Новая у проспекта Ветеранов, д. 100, Большой Невки в районе Кантемировского моста и реки Екатерингофки.

По действующей в Петербурге программе приема опасных отходов от населения их принято 19,8 тонн. На утилизацию и обезвреживание отправлены 14,7 т автопокрышек, 1,5 т батареек и аккумуляторов, 1,5 т бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники, 239 кг просроченных лекарственных препаратов и т.д.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что неделей ранее экологические службы Петербурга собрали более 35 тонн опасных отходов.

Андрей Цедрик