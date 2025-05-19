Глава CBS News уходит в отставку после критики телекомпании Трампом

Генеральный директор и президент CBS News — новостной службы американской телекомпании CBS — Венди Макмахон уходит в отставку. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на ее заявление, разосланное сотрудникам. В нем госпожа Макмахон, которая руководила CBS News с 2021 года, объясняет свой уход тем, что компания и она «не согласны в том, каким путем нужно двигаться дальше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венди Макмахон

Фото: Brendan McDermid / Reuters Венди Макмахон

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В последние месяцы президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал CBS News, особенно общественно-политическую программу «60 минут». В прошлом году, еще будучи кандидатом в президенты, господин Трамп подал иск к CBS News на $10 млрд, заявив, что телеканал отредактировал интервью другого кандидата в президенты Камалы Харрис и тем самым ввел зрителей в заблуждение. В апреле Дональд Трамп заявил, что в выпусках «60 минут» о Гренландии и об Украине искажают факты о его внешнеполитической деятельности, и призвал лишить программу лицензии.

В апреле продюсер «60 минут» Билл Оуэнс ушел в отставку, заявив: «В последние месяцы стало ясно, что мне не позволят руководить программой так, как я всегда это делал, и принимать независимые решения». Госпожа Макмахон в этой ситуации поддержала Билла Оуэнса. Как сообщают американские СМИ, это вызвало напряженность между ней и руководством медиакорпорации Paramount, владеющей CBS. Сообщается, что в Paramount обеспокоены критикой Дональда Трампа в «60 минутах» и стремятся договориться с его адвокатами об урегулировании иска.

Яна Рождественская