Беспилотники поедут по знакам

На российских дорогах могут появиться знаки, обозначающие участки для тестирования беспилотных автомобилей. Изменения в соответствующие ГОСТы анонсировал Росстандарт. Эксперты удивлены этими планами властей: подобный указатель, уверены они, на дорогах не нужен и практической пользы не принесет. Для того чтобы знак появился на дорогах, органы власти и автомобилисты должны выработать «консенсус заинтересованных сторон», подчеркивают в Росстандарте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О перспективе появления нового указателя ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. «У нас в работе инициатива по появлению предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили»,— сказал он. Сейчас, напомним, в рамках экспериментальных правовых режимов на ЦКАД, М-11 и других дорогах проходят испытания грузовиков и легковых роботакси. Участки, где проводятся тесты, специально не обозначаются. Сами беспилотники эксплуатируются с наклейкой на лобовом стекле в виде треугольника с буквой «А».

В Росстандарте дополнительных деталей на момент сдачи номера не предоставили: неясно, кто является инициатором нововведения и для чего знак вообще понадобился.

«Знание о возможном присутствии автономных транспортных средств на дороге ничего не дает водителю,— считает глава рабочей группы ОН "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.— Достаточно предупреждающего знака "А" под стеклом. Очевидно, что автономный транспорт рано или поздно будет ездить по всем улицам и дорогам — зачем еще какие-то знаки? И так в глазах мельтешит от их количества».

Новый указатель будет выполнен в виде треугольника с буквой «А», предполагает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Но как водитель должен отреагировать на такой знак? Нужно быть более внимательным, чем обычно? — размышляет эксперт.— Единственное, что мне приходит в голову: указатель нужен, чтобы водитель не испугался, встретив на дороге автомобиль без водителя, и не впал в панику». Минтранс, напомним, еще только разрабатывает проект закона, который позволит испытывать транспортные средства без человека за рулем. В Госдуму документ еще не вносился.

Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова считает, что применяемых сегодня мер (включая маркировку беспилотных авто) достаточно.

«Но в будущем возможны нововведения, которые будут учитывать особенности работы автономных систем,— предполагает она.— Например, могут появиться указатели маршрутов, рекомендуемых для беспилотников, или знаки, обозначающие зоны с продвинутой цифровой инфраструктурой. Это могут быть участки с высокоточными картами или технологиями V2Х, позволяющими автомобилям взаимодействовать с окружающей средой. Такие меры упростят интеграцию беспилотных технологий в транспортную систему».

Чтобы знак появился, нужны изменения в соответствующие стандарты, которые недавно менялись, отметил Антон Шалаев. Обновленный в 2024 году ГОСТ, в частности, разрешил использовать вертикальные знаки «Стоп-линия», новые типы информационных табличек и совмещенных указателей (см. “Ъ” от 25 февраля). «Слишком частая смена стандартов может привести к путанице, их обновление — это длительный процесс с привлечением органов власти, регуляторов, автомобилистов, городских властей,— заявил господин Шалаев.— Для нас важно, чтобы предложения по новым знакам появились на основании консенсуса всех заинтересованных сторон». В Минтрансе ранее допускали, что в будущем возможно появление новых знаков, помогающих «ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», но на данный момент внесения изменений в нормативные акты на планируется.

Иван Буранов