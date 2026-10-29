Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 231

В течение ночи прием и отправку рейсов приостанавливали московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Работу также приостанавливали аэропорты Калуги, Пензы, Саратова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саранска, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Череповца, Кирова, Уфы, Оренбурга, Ижевска, Перми.