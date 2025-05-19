СМИ: Кремль подтвердил, что Путин и Трамп проводят телефонные переговоры

В Кремле подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп все еще ведут переговоры. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. О начале переговоров двух лидеров в 18:37 по мск сообщило агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Дмитрий Песков подтвердил мне, что разговор (Владимира.— "Ъ") Путина и (Дональда.— "Ъ") Трампа идет в эти минуты»,— сообщил Павел Зарубин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был запланирован на 17:00 мск. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако украинский телеканал «Рада» в понедельник сообщил, что господин Трамп созвонился с украинским лидером до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Владимир Зеленский, писал он.

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая