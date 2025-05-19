Депутата орловского облсовета выпустили из-под домашнего ареста

Советский райсуд Орла смягчил меру пресечения депутату местного облсовета от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Тушкову, обвиняемому в даче взятки силовику (ч. 3 ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий: переезд без разрешения и общение со свидетелями по делу. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в райсуде.

О задержании господина Тушкова стало известно в конце марта.

Сергею Тушкову 49 лет. Он родился в городе Каменск-Уральский. В 1995 году окончил Каменск-Уральский политехнический колледж по специальности «Техник-механик», в 2003-м — Уральский государственный технический университет по специальности «Инженер-механик металлургических производств». В 1995–2001 годах работал слесарем-ремонтником на АО «Уральский алюминиевый завод» (ныне — филиал «РУСАЛ Урал»), в 2001–2007 годах — в «Трубной металлургической компании», где прошел путь от слесаря-ремонтника до руководителя ремонтной службы. После этого еще пять лет трудился главой отдела по развитию в «Металлокомплекте», с 2012 года, по данным орловского облсовета, руководит ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов». В сентябре 2021 года был избран депутатом облсовета.