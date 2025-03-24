Депутата орловского облсовета задержали по подозрению в даче взятки

В Орле задержали депутата местного облсовета от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Тушкова. Его подозревают в даче взятки силовику (ч. 3. ст. 291 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тушков

Фото: Орловский облсовет Сергей Тушков

Фото: Орловский облсовет

На выходных суд избрал господину Тушкову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Сергею Тушкову 49 лет. Он родился в городе Каменск-Уральский. В 1995 году окончил Каменск-Уральский политехнический колледж по специальности «Техник-механик», в 2003-м — Уральский государственный технический университет по специальности «Инженер-механик металлургических производств». В 1995–2001 годах работал слесарем-ремонтником на АО «Уральский алюминиевый завод» (ныне — филиал «РУСАЛ Урал»), в 2001–2007 годах — в «Трубной металлургической компании», где прошел путь от слесаря-ремонтника до руководителя ремонтной службы. После этого еще пять лет трудился главой отдела по развитию в «Металлокомплекте», с 2012 года руководит ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов». В сентябре 2021 года был избран депутатом облсовета.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с января 2025 года ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов» находится в процессе реорганизации, после которой оно прекратит деятельность. По данным картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Орловской области рассматривает иск предприятия к бывшей собственнице Диане Войне (по данным СМИ, экс-супруга господина Тушкова) о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости от 2018 года. Заседание по нему назначено на 1 апреля.

Алина Морозова