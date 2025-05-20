В правительстве РФ поддержали законопроект о двойных фамилиях

Правительство РФ, по данным “Ъ”, планирует поддержать проект поправок к ст. 32 Семейного кодекса, расширяющих возможность выбора гражданином двойной фамилии в браке. Соответствующий законопроект в феврале 2025 года внесла в Госдуму депутат Ксения Горячева («Новые люди»).

Сейчас при вступлении в брак фамилия одного из супругов может быть принята в качестве общей, при этом муж и жена могут сохранить свои добрачные фамилии или же присоединить к ней фамилию другого супруга. В последнем случае и муж, и жена должны по Семейному кодексу принять двойную фамилию. Госпожа Горячева предлагает ввести возможность выбора двойной фамилии как обоими, так и одним супругом. «В случае вступления в брак Андрея Антонова и Анны Кисилевой супруг сможет сохранить свою фамилию неизменной, а супруга выбрать фамилию Кисилева-Антонова»,— приводит пример депутат.

В проекте правительственного отзыва (есть у “Ъ”) законопроект поддерживается МВД, МИДом, Минюстом, Минфином, ФНС и Минэкономики, но у Белого дома есть к нему замечания. Так, в поправках не учтено, что семейное законодательство находится в совместном ведении федерального центра и регионов, сказано в проекте. Принятие поправок может привести к тому, что у супругов будут разные фамилии, а это, в свою очередь, требует изменений федерального закона «Об актах гражданского состояния», добавляют в правительстве. В кабмине готовы поддержать проект при условии его доработки.

Александр Воронов