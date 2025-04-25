20 августа 2022 года в Подмосковье в автомобиле дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной, возвращавшейся с фестиваля «Традиция», сработало взрывное устройство. Она погибла на месте. ФСБ считает, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы.

2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). По делу о теракте на 27 лет осуждена Дарья Трепова, признавшая в суде, что выполняла задания, поступавшие c Украины.

10 июля 2023 года в Краснодаре бывший командир подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислав Ржицкий застрелен во время утренней пробежки. Вину в преступлении признал бывший президент Федерации карате Украины Сергей Денисенко, недавно получивший гражданство РФ.

21 октября 2023 года предпринята попытка отравить группу военных летчиков—выпускников Армавирского высшего авиационного училища, которые на юбилей выпуска получили в подарок отравленные торт и алкоголь. Заговор с СБУ признал уроженец Мелитополя, его судят за госизмену и теракт.

28 октября 2023 года в Ялте экс-депутат Верховной рады и участник движения «Народное ополчение Донбасса» Олег Царев был дважды ранен из пистолета. По делу о покушении на 24 года осужден житель Ялты, действовавший по заданию СБУ.

6 декабря 2023 года в Подмосковье был застрелен экс-депутат Рады Илья Кива, который в апреле 2022-го запросил политическое убежище в России, пообещав «укреплять государственные границы, защищать РФ как свою Родину». Ответственность за покушение взяло на себя ГУР Украины.

17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы при подрыве электросамоката были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Исполнитель теракта гражданин Узбекистана признался, что действовал по заданию «спецслужб Украины», которые обещали ему $100 тыс. и «европейский паспорт».

3 февраля 2025 года в подъезде московского ЖК «Алые паруса» жертвой взрыва бомбы стал Армен Саркисян —создатель подразделения «АрБат», которое участвует в боевых действиях в Донбассе. Причастность к взрыву сотрудников или агентов украинских спецслужб — одна из версий следствия.