Правительство ФРГ поддерживает санкции против «Северного потока»

Германия разрабатывает с союзниками новый пакет ограничений в отношении России, чтобы подтолкнуть ее к прекращению огня с Украиной. ФРГ поддерживает предложение ввести санкции против «Северного потока», заявил представитель правительства страны Штефан Корнелиус. Также он напомнил, что 17-й пакет ЕС примет уже на этой неделе. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц называл датой принятия 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Федеральное правительство поддерживает те элементы, которые касаются "Северного потока". Остальные элементы, упомянутые председательницей Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен.— "Ъ"), также находятся на рассмотрении. Все это согласовывается с европейскими партнерами»,— сказал господин Корнелиус на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Штефан Корнелиус рассказал, что новые санкции будут нацелены на российский финансовый сектор. Также они могут затронуть частные банки, которые поддерживают боевые действия на Украине.

О том, что в новый пакет санкций планируют включить ограничения против «Северного потока», Урсула фон дер Ляйен заявила 16 мая. Также ЕС намерен усилить санкции против теневого флота РФ, который поставляет нефть в Европу.

Екатерина Отрашкевич