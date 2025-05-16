ЕС готовит санкции против российского газопровода «Северный поток»

Евросоюз готовит 18-й пакет санкций в отношении России. В него войдут ограничения газопровода «Северный поток». Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, страны ЕС собираются усилить давление на Р

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«Мы работаем над новым пакетом санкций, который включает в себя санкции против “Северных потоков”, а также включение большего количества судов в теневой флот, снижение предельной цены на нефть и, наконец, дополнительные санкции в отношении российского финансового сектора»,— сообщила Урсула фон дер Ляйен перед встречей с европейскими лидерами в Албании. Трансляция велась на Youtube-канале ЕК.

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