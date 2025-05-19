Белый дом: Трамп готов встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы журналистов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тем временем заявил, что такая встреча в настоящее время не готовится.

«Президент, определенно, открыт для этого»,— сказала она журналистам.

Она подчеркнула, что американский лидер донес до сторон конфликта на Украине, что желает как можно скорее прийти к прекращению огня.

Сегодня, 19 мая, Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор. Он запланирован на 17:00 мск. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Дональд Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая