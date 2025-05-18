Доцент петербургского вуза лишилась более 8 млн руб. из-за телефонных мошенников

В Петербурге пожилая женщина, доцент одного из городских вузов лишилась около 8,2 млн рублей после звонка телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию 62-летняя петербурженка обратилась поздно вечером 17 мая. С ее слов, незадолго до этого у нее состоялся телефонный разговор с неизвестными, которые убедили заявительницу в необходимости перевести 8 155 000 рублей на «безопасный» счет. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам денег и драгоценностей на 19 млн рублей.

Дарья Астанина