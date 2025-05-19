ВЦИОМ выяснил мнение россиян о главных друзьях и врагах России

Большинство опрошенных россиян считают главным союзником России Китай (так ответили 65%), а главным ее врагом — Францию (48%). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных сегодня, 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Доля респондентов, убежденных в том, что наиболее «прочные» и «дружественные» отношения у России сложились с Китаем, с 2022 года выросла на 10 процентных пунктов (п. п.). А вот Белоруссию, занимающую второе место, главным другом стали называть заметно реже (41% против 49% в 2022 году). Третье место разделили Индия и КНДР (по 26%), при этом с 2022 года позитивная оценка Северной Кореи выросла на 22 п. п., а в 2018 году эта страна среди друзей РФ вообще не упоминалась. Кроме того, в «дружескую десятку» в 2025 году вошли США (7%), опередившие Турцию (6%), ОАЭ (5%) и Бразилию (4%), с которой наша страна состоит в межгосударственном объединении БРИКС.

Первое место среди стран, с которыми у России сложились «напряженные», «враждебные» отношения, занимает Франция, негативное отношение к которой с 2022 года выросло более чем вдвое, на 27 п. п. Следом идут Великобритания (42%), Германия (41%) и Украина (38%). Три года назад главным врагом России респонденты называли США (76%), но сейчас этой позиции придерживаются лишь 27% опрошенных.

Божена Иванова