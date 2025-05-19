Гарвард отлучают от финансирования

Сокращение финансирования Гарварда приблизилось к $3 млрд. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил, что урежет его еще на $450 млн. Кроме того, к кампании президента против вуза присоединились еще около девяти федеральных агентств. Президент Гарварда на этом фоне решил на четверть сократить себе зарплату. Сколько он получает, неизвестно, но согласно The Harvard Crimson, ранее годовая зарплата президентов университета составляла свыше $1 млн. Однако многолетние исследования уже свернуты, и могут закрыться целые лаборатории. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken McGagh / File Photo / Reuters Фото: Ken McGagh / File Photo / Reuters

Дональд Трамп, обещавший покончить с конфликтами, развязал в стране войну против высшего образования, пишут западные СМИ. Спор между старейшим в США университетом и Белым домом продолжается уже больше месяца. В апреле после отказа вуза прекратить пропалестинские акции, Минобразования лишило его госфинансирования более чем на $2 млрд, и еще $60 млн по контрактам. Также были аннулированы еще два гранта почти на $3 млн.

Президент Гарварда извинился за возможные антисемитские настроения в кампусе. Но отметил, что администрация действует незаконно и за рамками своих полномочий, заявил Алан Гарбер The Wall Street Journal. И ответил на вопрос, зачем самому богатому университету в мире с целевым капиталом около $53 млрд федеральное финансирование: «Я не против увеличить идеологическое разнообразие в кампусе, но предоставить правительству возможность детально изучить все наши записи о зачислениях, влиять на кадровую политику — это неприемлемо. Основная часть федерального финансирования идет на поддержку исследований. Например, квантовая наука — важная стратегическая область для страны, особенно в соперничестве с Китаем. Правительство поддерживает наши исследования из-за экономической выгоды и потому, что большая часть из них — о профилактике и лечении заболеваний».

На минувшей неделе исследователи Гарварда от факультета искусств, до медицинской школы стали получать уведомления о прекращении финансирования также со стороны Национального института здравоохранения и Национального научного фонда, поскольку они «больше не отвечают приоритетам агентства», цитирует письма CNN. Только в медицинской школе Гарварда это коснулось более 350 грантов. Ученые называют происходящее «кровавой баней для всего сообщества»: лаборатории закрываются, а молодые ученые, получившие гранты на обучение, могут оказаться на мели, отмечает The Boston Globe.

Многолетняя работа, которая могла бы спасти жизни, останавливается, указала в эфире PBS News директор Гарвардского онкологического центра Джоан Брюгге: «Проект, финансируемый Национальным институтом рака, который сейчас заморожен, был направлен на выявление ранних признаков рака молочной железы. И даже до того, как у нас появились бы методы лечения, мы могли определить, когда эти признаки начали бы развиваться. Федеральные гранты — один из важнейших источников финансирования. Иначе у нас не будет денег на оплату труда аспирантов, стажеров и научных сотрудников, и мы не сможем закупать расходные материалы для исследования и оплаты технологий. Это серьезно затруднит продвижение к нашей цели, особенно когда мы так близки к ней».

В рамках борьбы с дискриминацией и идеологией, администрация Трампа фактически внесла Гарвард в черный список, говорится в иске университета в суд. Ответа на него вуз пока не получил. Кроме того, в начале мая Трамп заявил, что учебное заведение могут лишить и безналогового статуса. Миллиардер, предприниматель и выпускник Гарварда Билл Экман в эфире Bloomberg Television назвал идею справедливой: «Федеральное финансирование Гарварда — это не право, а привилегия. А он тратит огромные деньги на административные расходы, при этом штат преподавателей в университете растет лишь номинально. А потом вы сталкиваетесь с антисемитизмом и проблемами в департаменте образования.

То, что один из лучших университетов страны ежегодно занимает последнее место в рейтинге свободы слова, — это позор. Почему налогоплательщики должны финансировать частный университет? Не Гарвард влиятелен, а ученые, которые мобильны и с радостью продолжили бы свою работу в другом месте. А Гарвард — это просто куча старых зданий».

Как отмечает The Washington Post, если Гарвард победит в суде, к борьбе с администрацией Трампа могут присоединиться и другие университеты. При этом разбирательства, вероятно, в любом случае, затянутся на годы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева