Администрация Трампа лишила Гарвард всех грантов

Гарвардский университет не получит новых грантов из федерального бюджета на исследовательскую деятельность, пока не подчинится требованиям администрации Дональда Трампа. Такое послание президент Гарварда Алан Гарбер получил от министра образования США Линды Макмэн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на кампус Школы бизнеса Гарвардского университета в Кембридже

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters Вид на кампус Школы бизнеса Гарвардского университета в Кембридже

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters

Администрация Трампа критикует университет за то, что он извлекает выгоду из системы свободного рынка, которую обеспечивает правительство США и которую «вы своих студентов учите презирать». Кроме того, власти обвиняют университет в антисемитизме из-за отказа запрещать проведение акций в поддержку Палестины в стенах университета.

В письме отмечается, что, если университет не устранит те нарушения, которые ему предъявлены, он останется без государственного финансирования и может далее работать, как частный, привлекая средства от своей «обширной аудитории богатых выпускников». Ранее Министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн.

В Гарварде уже ответили на решение администрации. В заявлении университета говорится, что он «и далее будет следовать букве закона, продвигать и поддерживать уважение к разнообразию точек зрения, и бороться с антисемитизмом в университетском сообществе». Кроме того, университет пообещал продолжать борьбу с «незаконным превышением полномочий правительства, направленным на подавление исследований и инноваций, которые делают жизнь американцев более защищенной и безопасной».

Алена Миклашевская