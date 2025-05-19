Во второй тур президентских выборов в Польше вышли Тшасковский и Навроцкий

Кандидат от правящей Гражданской коалиции Республики Польша, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил в первом туре президентских выборов 31,36% голосов. Члена оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого поддержали 29,54% избирателей. Результаты голосования представили в Национальной избирательной комиссии. Политики встретятся во втором туре, который состоится 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий (слева) и Рафал Тшасковский

Фото: Kacper Pempel / Reuters Кароль Навроцкий (слева) и Рафал Тшасковский

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Разрыв между кандидатами, по данным Reuters, оказался существенно меньше 4-7 процентных пунктов, которые прогнозировались на основе предвыборных опросов общественного мнения.

На третьем месте в президентской гонке оказался кандидат от «Конфедерации свободы и независимости» Славомир Ментцен (14,8%), на четвертом — лидер «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун (6,3%). Затем идет спикер Сейма Шимон Холовня (5%), кандидаты от левых сил Адриан Зандберг (4,8%) и Магдалена Беят (4,2%). Остальные кандидаты на пост президента набрали менее 1,3% голосов избирателей.

На данный момент официальные результаты голосования еще не утверждены, председатель избирательной комиссии объявит их в ближайшие часы. ТАСС отмечает, что явка стала рекордной в стране с 1990 года и составила 67,3%.