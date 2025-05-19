Макрон призвал Путина принять 30-дневное перемирие

Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с лидерами западных стран написал в социальной сети X, что президент России Владимир Путин обязан продемонстрировать свое желание достичь мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я поговорил с Дональдом Трампом, Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Джорджей Мелони. Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное прекращение огня, предложенное ему президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой»,— написал господин Макрон.

Ранее президент США Трамп заявил, что намерен созвониться с президентом России Путиным. Он уточнил, что беседа должна состояться 19 мая в 10:00 по местному времени (17:00 мск).