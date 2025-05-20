Обучение без содержания

Как следует из опроса get experts, российские компании все чаще инвестируют в корпоративное обучение своих сотрудников — и тратят на это все больше средств в попытке преодолеть кадровый голод. Однако при этом продвижение по карьерной лестнице и рост доходов происходят далеко не у всех прошедших через корпоративные университеты, что ставит вопрос об эффективности их программ в практическом приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Значительное число российских компаний инвестируют в образование своих сотрудников, однако те из них, кто прошел через обучение, далеко не всегда видят соответствующий их новой квалификации рост доходов. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании get experts по результатам собственного опроса на эту тему. В нем приняли участие свыше 3 тыс. респондентов: наемных работников и руководителей, топ-менеджеров, HR-специалистов и других представителей компаний-работодателей из различных регионов России.

Сейчас обучением и развитием своих сотрудников занимаются 78% работодателей, еще 8% намерены ввести соответствующие программы в 2025 году. 9% участников опроса сообщили, что в их компаниях не обучают персонал, и 5% затруднились дать точный ответ.

Напомним, как следует из отчета Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ «Корпоративные университеты-2024», в 2024 году средний годовой бюджет корпоративного университета увеличился до 557 млн руб. против 400 млн руб. в 2022 году (первый год проведения опроса). Этот показатель также вырос и в относительном выражении: если в 2022 году бюджет корпоративного учебного центра в среднем составлял 1,19% от ФОТ компании, то к этому году он увеличился до 1,3% от ФОТ.

Параллельно росту затрат идет и увеличение учебных часов — так, если в 2023 году на одного пользователя корпоративного университета приходилось в среднем 37 часов, то в этом году этот показатель вырос до 40. В то же время за последний год целевая аудитория корпоративных университетов в среднем снизилась на треть — до 75,8 тыс. человек.

Отметим, что, по данным кадровой платформы SuperJob, в 2025 году число компаний, которые готовы инвестировать в обучение своих сотрудников, продолжит расти. Это следует из анализа кадровых бюджетов компаний — чаще всего в них были заложены расходы на рекрутинг (81% от общего числа компаний, имеющих HR-бюджет на 2025 год). На втором месте по популярности такая статья бюджета, как расходы на обучение и адаптацию персонала,— есть у двух из трех компаний (максимальное количество за последние шесть лет).

«Количество компаний, которые инвестируют в обучение, всегда было довольно большим. Без этого сложно продвигаться, поскольку технологии развиваются очень быстро и, если не успевать за ними, можно оказаться позади. На мой взгляд, технологические компании в большей степени вкладываются в обучение. Это уже стало стандартом отрасли. Компании, которые не инвестируют в развитие сотрудников, становятся менее привлекательными для новых кадров, что, в свою очередь, влияет на их HR-бренд. Что касается роста числа компаний, вкладывающихся в обучение, я не могу сказать, что это произошло резко в последнее время — эта тенденция существует давно. Большинство технологических компаний всегда уделяют внимание этому направлению»,— говорит партнер Kontakt InterSearch Russia Анастасия Овчаренко.

Для многих компаний рост инвестиций в образование сотрудников — ответ на вызовы рынка труда, на котором становится все сложнее подобрать работника с необходимыми компетенциями. В т же время сами университеты зачастую могут испытывать нехватку сотрудников. Этот вопрос обсуждался этим летом на отраслевой конференции «Лидеры корпоративного обучения» — откуда брать кадры с необходимым им набором компетенций. Ведь в РФ нет системы дополнительного профильного профессионального образования, которая могла бы готовить таких специалистов, нет образовательных стандартов.

В 40% компаний обучают сотрудников всех уровней. Сотрудников высшего уровня обучают 40% работодателей, среднего уровня — 26%, начального уровня — 20%. Также в ряде компаний обучение доступно для специалистов отдельных направлений: в 18% случаев это управленцы, в 13% — сотрудники исполнительного уровня (Executive level), в 9% — топ-менеджеры.

У 30% работодателей приоритетом при составлении программ обучения сотрудников является развитие их профессиональных навыков (hard skills), 12% делают упор на универсальные навыки (soft skills), 58% считают, что развивать нужно и то и другое в комплексе.

В 37% компаний требование о регулярном прохождении обучения и повышения квалификации обязательно для всего персонала, в 23% — только для сотрудников высшего и менеджерского уровней. Остальные 40% считают, что обучение и развитие сотрудников — это в первую очередь их собственная инициатива.

В десятку наиболее популярных активностей, направленных на обучение и развитие персонала, вошли: курсы повышения квалификации, тренинги и семинары (54%), программы адаптации новых сотрудников (51%), участие в профессиональных конференциях и форумах (46%), тренинги по навыкам управления и лидерства (44%), внешние и внутренние стажировки (37%), регулярная оценка работы и обратная связь (32%), доступ к корпоративной библиотеке, профессиональной литературе (29%), внедрение бонусов и поощрений за достижения в развитии (27%), планы карьерного роста (23%) и возможность пробовать себя в разных ролях внутри компании (17%). Также респонденты упоминали такие активности, как привлечение сотрудников компании для проведения тренингов, менторские программы, карьерные консультации и т. д.

«В условиях, когда рынок труда остается кандидатским, обучение сотрудников становится критически важным для восполнения нехватки необходимых компетенций,— отмечает гендиректор get experts Ольга Шамбер.— В постоянно меняющемся бизнес-контексте непрерывное обучение — это минимум, необходимый для выживания и развития организаций. Для профессионалов обучение — это не только возможность развивать имеющиеся навыки и осваивать новые, но и способ повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Однако, по данным наших исследований, сотрудники зачастую не готовы самостоятельно финансировать обучение и повышение квалификации, считая это обязанностью работодателя. На мой взгляд, к этому вопросу стоит подходить стратегически: важно не только рассчитывать на обучение от компании, но и самостоятельно инвестировать в свое развитие».

В то же время, как следует из ответов респондентов-работников, большинство из них (59%) не заметили роста своего дохода после прохождения обучения. Напротив, уверенно это подтвердить смогли только 21% опрошенных. Еще 19% признались, что не отслеживают динамику своих доходов.

«Активное продвижение людей, прошедших обучение, нельзя назвать повсеместной практикой. Это скорее отсекающий критерий. В некоторых телекоммуникационных компаниях, например, существует обязательное обучение для сотрудников определенного уровня и, не пройдя его, невозможно получить оценку в рамках перформанс-ревью или продвинуться по карьерной лестнице. Но говорить о том, что компания активно продвигает сотрудников только за наличие сертификатов, это не так. Важно, чтобы человек демонстрировал свои достижения и хард-скилы в работе, а не просто имел корочки о завершении курсов. Никто не будет повышать в должности только за то, что кто-то что-то изучил. Как заградительный критерий это работает, но не более того»,— отмечает Анастасия Овчаренко.

Как следует из опроса консалтеров, 73% опрошенных специалистов говорят, что в их компаниях занимаются обучением персонала, 23% — что не занимаются. По словам 22% профессионалов, в их компаниях прохождение обучения обязательно для всех сотрудников. 19% говорят, что у них это требование касается только менеджеров и сотрудников высшего уровня. 48% сообщили, что их работодатели считают обучение личной инициативой сотрудников, и 11% не в курсе, существуют ли на их работе требования об обучении.

Как рассказали участники опроса, в 28% случаев работодатели фокусируются на развитии их профессиональных навыков, в 11% они развивают универсальные навыки и только в 27% компаний руководство нацелено на развитие обеих групп навыков одновременно. Еще 34% не знают, какие именно навыки развивает их работодатель.

Отметим, что, по данным SuperJob, сотрудники, несмотря на растущие охваты их обучением, не считают его наличие важным фактором при выборе рабочего места. Это важно лишь 7% опрошенных, в то время как на высокий уровень оплаты труда обращает внимание большинство (61%). Впрочем, сами работодатели не переоценивают важность этой инициативы — всего 1% предприятий считают, что для соискателей важны возможности корпоративного обучения.

Елена Воробьева