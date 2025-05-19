Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами

Перевозку красной икры в личных целях нужно полностью запретить, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, если человек хочет поесть икры, он может купить ее в магазине или поесть в регионах, где она добывается.

В интервью «Известиям» господин Данкверт напомнил, что ведение ограничений на перевозку красной икры в самолетах инициировали губернаторы дальневосточных регионов. «Но лично я считаю, что объем этой продукции, который разрешили к провозу, выглядит немного странно... Критерий в 10 кг мне непонятен»,— прокомментировал глава Россельхознадзора.

Он пояснил, что качество перевозимой пассажирами икры не контролируется, в том числе ее обработка то паразитов. «Сколько человек после ее употребления попало к врачам, а государство из своих соцфондов оплачивало им больничные листы, тоже никто не считает»,— уверен Сергей Данкверт.

С инициативой ограничить перевозки красной икры в багаже осенью 2021 года выступили власти Камчатки. С ноября 2022 года в качестве эксперимента запретили вывозить из региона более 10 кг такой икры в багаже или ручной клади. В ноябре 2024-го губернатор Владимир Солодов сообщил, что этот запрет будет постоянным.

После Нового года цены на красную икру снизились на 10%. В феврале отпускные цены на нее на Дальнем Востоке продолжили снижение.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Цены расслабились после праздников».