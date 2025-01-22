Рыбный союз: цены на красную икру после Нового года снизились на 10%

Красная икра в России продолжает дешеветь, сообщил Рыбный союз. По его данным, на четвертой неделе января цены на икру снизились на 10% по сравнению с декабрем и на 15–20% — по сравнению с ноябрем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8–10,6 тыс. руб., кеты — 9,8 тыс. руб., кижуча — 11,6 тыс. руб., нерки — 9,6 тыс. руб.»,— рассказал председатель союза Александр Панин.

По данным Росрыболовства, за год россияне потребляют около 12–14 тыс. тонн красной икры. В 2024 году этот показатель оценивается на уровне 10–11 тыс. тонн. По подсчетам Росстата, в январе—ноябре 2024 года объем производства икры лососевых в России составил 9,4 тыс. тонн , что в 2,5 раза меньше относительно аналогичного показателя 2023-го.

В начале декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал, что неудачная лососевая путина может привести к подорожанию красной икры. Однако уже к середине месяца цены стали снижаться, говорили в Рыбном союзе.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Деликатесам переписали ценник».