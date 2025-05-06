Газу берут измором

Готовящаяся израильская операция «Колесницы Гидеона» будет нацелена на то, чтобы вытеснить население сектора Газа за пределы анклава. По крайней мере, это утверждают арабские СМИ. В рамках военной операции Израиль собирается сформировать в южной части сектора единую гуманитарную зону, где должны будут разместиться местные жители. Механизм поставки туда гуманитарной помощи будет организован так, что население сможет получать только самое необходимое. По замыслу израильтян, это должно стимулировать отток людей из Газы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

О планах израильского правительства, призванных стимулировать отъезд из Газы местного населения, сообщили источники эмиратского издания The National. По их информации, в рамках предстоящей операции «Колесницы Гидеона» на юге анклава будет сформирована единственная гуманитарная зона, где должно разместиться все гражданское население (почти 2 млн человек). «Там будут палатки, примитивные медицинские центры и школы, и все будет находиться под пристальным наблюдением израильских военных. Поставки гуманитарной помощи будут минимальными: предполагается, что палестинцам будет настолько тяжело жить там, что многие из них захотят уехать»,— заявил собеседник The National.

Добровольно-принудительное расселение Газы соответствует плану президента США Дональда Трампа, который назвал анклав местом под снос и предложил превратить его в курортную зону, переместив местных жителей в третьи страны. Как заявили источники Axios, американский лидер дал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш на любой сценарий в секторе Газа.

Значительную часть сектора Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках грядущей операции должна взять под свой контроль бессрочно. Большинство зданий, расположенных за пределами проектируемой гуманитарной зоны, планируется снести, утверждают собеседники Axios. Более того, израильские военные, согласно плану, должны заняться демонтажем сети тоннелей, которую использует «Хамас» для безопасного передвижения и контрабанды оружия. Именно в подземных коммуникациях, вероятно, может находиться часть живых израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года.

За счет долгосрочного контроля над территорией сектора правительство Биньямина Нетаньяху намерено ослабить влияние «Хамаса», который все еще де-факто контролирует прибрежный анклав.

Принципиальное изменение в рамках ожидающейся операции ждет механизм распределения гуманитарной помощи для палестинцев. Как отмечает издание Haaretz, поставка жизненно важных грузов будет доверена американским военным подрядчикам, которые, в свою очередь, будут действовать на юге сектора под наблюдением ЦАХАЛа.

Комментируя этот план, президент США Дональд Трамп заявил: «Мы поможем жителям Газы получить немного еды. Люди голодают, и мы поможем им». Он выразил уверенность, что дефицит продовольствия имеет место по вине «Хамаса». «Они забирают все, что привозят. Но мы поможем жителям Газы, потому что "Хамас" с ними обращается очень плохо»,— добавил американский лидер.

Как говорится в докладе Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), сейчас в Газе наблюдается «самая тяжелая за последние 19 месяцев» ситуация с доступностью продуктов питания. Представители организации зафиксировали, что большая часть провизии «закончилась как на рынках, так и в распределительных центрах». «Существует невозможность удовлетворить даже минимальные ежедневные потребности более миллиона перемещенных лиц, большинство из которых живут в антисанитарных условиях в переполненных лагерях-убежищах или на открытом воздухе»,— отмечается в докладе PRCS.

2 марта Израиль объявил, что остановит ввоз гуманитарной помощи в сектор из-за отказа «Хамаса» от предложений по прекращению огня, согласованных Израилем и международными посредниками. Это не на шутку встревожило международные гуманитарные организации.

«После двух месяцев разрушительной блокады и голода в секторе Газа израильские официальные лица требуют, чтобы мы закрыли универсальную систему распределения помощи, которой управляют ООН и различные неправительственные организации,— написал 5 мая руководитель Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн в соцсети X.— Они хотят манипулировать и милитаризировать всю помощь гражданским лицам, заставляя нас доставлять грузы через хабы, построенные израильскими военными».

Операция «Колесницы Гидеона», уже утвержденная военно-политическим кабинетом Израиля, должна стартовать только после 15 мая, по завершении ближневосточного турне господина Трампа. Сухопутной кампании будет дано начало в том случае, если «Хамас» к тому времени не пойдет на соглашение об освобождении заложников, захваченных во время «черной субботы», отмечает Axios.

Однако «Хамас» дал понять, что у него нет желания говорить о сделке в условиях «манипулирования» гуманитарной помощью. «Нет смысла вести переговоры или рассматривать новые предложения о прекращении огня, пока в секторе Газа продолжается голодная война, война на уничтожение»,— отметил представитель политбюро движения Басем Наим.

Вероятно, такая позиция только даст Израилю повод активизировать боевые действия.

Нил Кербелов