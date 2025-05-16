Председателем Партии пенсионеров станет врач Эрик Праздников

Новым председателем центрального совета Партии пенсионеров на съезде 17 мая будет избран исполнительный вице-президент общественной организации «Общество врачей России», профессор Эрик Праздников. Об этом «Ъ» сообщил источник в руководстве организации. Прежний руководитель Владимир Бураков умер 23 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Праздников

Фото: Партия пенсионеров Эрик Праздников

Фото: Партия пенсионеров

По данным источника «Ъ», одним из кандидатов, который рассматривался на пост председателя, являлся экс-губернатор Омской области Александр Бурков, однако сам он от этого предложения отказался. Заседание центрального совета, в повестке которого был вопрос о вынесении кандидатуры Эрика Праздникова на рассмотрение съезда, прошло вечером 16 мая.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2021 году «пенсионеры» набрали 2,45% голосов избирателей.

Андрей Прах, Анастасия Корня