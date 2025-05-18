Полиция задержала участников массовой драки в Дагестане

Сотрудники МВД задержали зачинщиков и активных участников массовой драки в Махачкале, в которой участвовали подростки. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции, в отношении родителей составлены административные протоколы, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Он уверил, что ситуация находится на контроле. Он добавил, что сегодня, 18 мая, проходит межведомственное совещание с участием представителей МВД, сфер образования, молодежи и культуры. Они обсудят, как не допустить подобные происшествия в будущем, написал он в своем Telegram-канале.

В Следственном комитете России (СКР) проводят проверку из-за информации о появлении в республике подростковых группировок. По информации СКР, несовершеннолетние начали организовывать массовые драки и заниматься другой противозаконной деятельностью. Проверкой занялась и прокуратура региона.