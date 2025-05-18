В Махачкале проводят проверку из-за сообщений о массовых драках подростков

В столице Дагестана Махачкале начали процессуальную проверку из-за информации о появлении в республике подростковых группировок. Те, по информации дагестанского сегмента социальных сетей, устраивают массовые драки. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк»,— говорится в Telegram-канале СКР.

Прокуратура Дагестана сообщила о проверке соблюдения требований закона о несовершеннолетних в Махачкале, включая пункты о профилактике безнадзорности и правонарушений.