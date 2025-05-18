Орешкин: экономика России научилась извлекать пользу из внешних ограничений

По мнению заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, российская экономика научилась жить в условиях внешних ограничений и извлекать из них пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Орешкин назвал виртуальностью рассуждения стран Запада о проблемах в российской экономике. «А есть реальность. Есть рецессия в Германии, есть проблемы с экономическим ростом в целом в Европейском союзе. Есть уверенный, устойчивый экономический рост в России, рекордно низкая безработица»,— сказал Максим Орешкин (цитата по ТАСС). По его оценкам, российский бизнес демонстрирует готовность справляться с ограничениями.

13 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается и демонстрирует устойчивость в основном благодаря усилиям бизнеса. По оценкам Центробанка, в первом квартале 2025 года рост ВВП находился на уровне 2%. В конце прошлого года показатель составлял 4,5%.