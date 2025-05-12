Рост ВВП РФ замедлился до 2% в первом квартале 2025 года

Согласно оценке ЦБ, темп роста ВВП в 2025 году замедлится до 1–2%. По итогам первого квартала показатель находится на уровне 2%. В конце 2024 года он составлял 4,5%.

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«Темп роста ВВП в 1к25 снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Замедление экономической активности продолжится и в 2к25»,— сказано в комментарии ЦБ к среднесрочному прогнозу.

В комментарии сказано, что потребление населения снизилось и в 2025–2026 годах продолжит замедление до 0,5–1,5%. Возвращение темпов роста к 1,5–2,5% ожидается в 2027 году. Темпы изменения объема экспорта и импорта в этом году составят -1–1%. К 2027 году ожидается стабилизация до 1–3%.

Сальдо финансового счета будет уменьшаться на прогнозном горизонте: с $39 млрд в 2025 году до $36 млрд и $32 млрд в 2026–2027 годах соответственно. Это значит, что постепенно отток средств из РФ будет сокращаться. Увеличение иностранных активов в 2025–2027 годах замедлится.

Подробнее — в материале «Бюджет потерял в доходах».

Екатерина Отрашкевич