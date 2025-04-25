В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам денег и драгоценностей на 19 млн рублей

Пенсионерку из Петербурга обманули мошенники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Под предлогом декларирования имущества аферисты заставили пожилую женщину передать курьерам деньги и драгоценности на сумму около 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным источника издания, в период с 3 по 7 апреля курьеры четыре раза «навещали» пенсионерку. В общей сложности она передала им денег и драгоценностей на 18,9 млн руб.

После этого петербурженка обратилась в полицию. В данный момент расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пенсионер с Комендантского проспекта отдал мошенникам более 10 млн рублей.

Дарья Астанина