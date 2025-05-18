Террорист-смертник убил 10 человек в Могадишо
Террорист-смертник активировал взрывное устройство в толпе молодых новобранцев, прибывших для регистрации к военной базе Даманьо в городе Могадишо (Сомали). Погибли не менее десяти человек, рассказали Reuters очевидцы. Район оцеплен. Представители местной власти от комментариев отказались.
Военный охраняет место взрыва
Фото: Feisal Omar / Reuters
«Я был на другой стороне дороги. Остановился мчавшийся на большой скорости тук-тук, из него вышел мужчина, врезался в очередь, а затем взорвал себя. Я видел десять погибших, включая новобранцев и прохожих. Число погибших может возрасти»,— рассказал агентству военный капитан, назвавшийся Сулейманом.
Другой очевидец, Абдысалан Мохамед, сообщил Reuters, что видел у ворот военной базы сотни новобранцев. По его словам, после взрыва над местностью поднялся густой дым. Медицинский персонал военного госпиталя уточнил, что к ним поступило 30 пострадавших, 6 из них спасти не удалось.
На территории Сомали действует исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ). Движение ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали. В марте представители «Аш-Шабаба» взяли на себя ответственность за взрыв возле президентского дворца в Могадишо.