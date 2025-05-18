Террорист-смертник убил 10 человек в Могадишо

Террорист-смертник активировал взрывное устройство в толпе молодых новобранцев, прибывших для регистрации к военной базе Даманьо в городе Могадишо (Сомали). Погибли не менее десяти человек, рассказали Reuters очевидцы. Район оцеплен. Представители местной власти от комментариев отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный охраняет место взрыва

Фото: Feisal Omar / Reuters Военный охраняет место взрыва

Фото: Feisal Omar / Reuters

«Я был на другой стороне дороги. Остановился мчавшийся на большой скорости тук-тук, из него вышел мужчина, врезался в очередь, а затем взорвал себя. Я видел десять погибших, включая новобранцев и прохожих. Число погибших может возрасти»,— рассказал агентству военный капитан, назвавшийся Сулейманом.

Другой очевидец, Абдысалан Мохамед, сообщил Reuters, что видел у ворот военной базы сотни новобранцев. По его словам, после взрыва над местностью поднялся густой дым. Медицинский персонал военного госпиталя уточнил, что к ним поступило 30 пострадавших, 6 из них спасти не удалось.

На территории Сомали действует исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с террористической «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ). Движение ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали. В марте представители «Аш-Шабаба» взяли на себя ответственность за взрыв возле президентского дворца в Могадишо.