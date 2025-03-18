Боевики в Сомали атаковали кортеж президента

В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв возле президентского дворца, пострадали несколько человек. Как пишет Somali Guardian, президент страны Хасан Шейх Махмуд в этот момент выезжал на встречу с военными, он не пострадал.

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Силы безопасности оцепили место происшествия. Число пострадавших неизвестно. Ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб», утверждающая, что боевики атаковали кортеж Хасана Шейха Махмуда.

Somali Guardian опубликовала в соцсети X фотографию президента в военной форме, поднимающегося на вертолет. Он намерен встретиться с военными, чтобы «поднять дух армии на фоне стремительного наступления ''Аш-Шабаб''», говорится в сообщении.

«Аш-Шабаб», имеющая тесные связи с террористической «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ), ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали. Группировка сформировалась в 2006 году как вооруженное крыло Союза исламских судов.

Лусине Баласян