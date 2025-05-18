Программное обеспечение хищений

В Москве военный суд приступил к рассмотрению дела о хищении и легализации средств при исполнении контракта по разработке программного обеспечения для Федеральной службы охраны России (ФСО). По версии обвинения, фигуранты завысили цену контракта и похитили таким образом 43,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении бюджетных средств, фигурантами которого являются бывшие гендиректор ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов, а также советник директора унитарного предприятия Анатолий Русанов, главный бухгалтер Юрий Миронов и ведущий специалист управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимир Верховодов.

Созданное в 1992 году ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти. Центр исполняет функции головной организации по реализации программы правовой информатизации России, специализируясь на создании и ведении центрального интегрированного банка правовой информации. Для этого НТЦ была создана и запущена информационно-правовая система «Законодательство России», а также официальный интернет-портал правовой информации. Центр выполняет задачи по развитию государственной системы правовой информации, внедряя информационные технологии и электронную документацию на всех этапах подготовки правового акта, от разработки проекта до официального опубликования.

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) начало разбирать обстоятельства хищений с 24 августа 2022 года. Уже 25 августа, на следующий день после возбуждения уголовного дела, были задержаны Павел Нащекин, Александр Попов и Станислав Глазов, считающийся одним из ведущих российских специалистов в области информационных технологий и цифровизации. Вскоре были взяты под стражу и их предполагаемые сообщники — Анатолий Русанов и Владимир Верховодов. Изначально всем фигурантам было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а 26 августа 2022 года Басманный суд отправил их в СИЗО.

Год спустя мера пресечения обвиняемым была изменена — решением того же райсуда они были переведены под домашний арест. Затем квалификация действий фигурантов ужесточилась, сейчас их обвиняют также в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денежных средств, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 174.1).

По данным “Ъ”, в уголовном деле речь, в частности, идет о госконтракте на разработку и установление программного обеспечения для Службы спецсвязи ФСО.

Как считает следствие, стоимость контракта была искусственно завышена, а сама программа оказалась нерабочей. Сумма ущерба, согласно подсчетам следствия, составляет 43,7 млн руб.

В СКР считают, что фигуранты составляли организованную преступную группу с распределением ролей в совершении преступления, а ее участники использовали конспиративные методы общения. Также в материалах дела подчеркивается, что действия обвиняемых несут повышенную общественную опасность и подрывают авторитет Федеральной службы охраны. Кроме того, следствие отмечает, что обвиняемые — сотрудники ФГУПа «посягали на основы государственной власти и нарушали нормальную управленческую деятельность как Службы спецсвязи ФСО, так и самого НТЦ "Система"», одновременно с этим деформируя «правосознание граждан».

Отметим, что в мае 2024 года в деле появились новые фигуранты — бывший проректор по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислав Лахтин, а также совладелец компании «Цифровая экспертиза» Максим Александров. Следствие не смогло установить их местонахождение, и они были заочно арестованы Басманным райсудом.

Связаться с защитниками обвиняемых не удалось, поэтому пока неизвестно, какую позицию занимают фигуранты по отношению к предъявленному им обвинению. Потерпевшими по делу признаны Служба спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"».

Ефим Брянцев