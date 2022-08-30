ОПГ в спецсвязи ФСО

Как стало известно “Ъ”, защита известного российского специалиста в области информационных технологий и цифровизации Станислава Глазова, арестованного на прошлой неделе по обвинению во многомиллионных хищениях у Спецсвязи ФСО, обжаловала избранную ему меру пресечения. По мнению адвокатов, СКР не представил достаточных оснований для помещения отрицающего свою вину господина Глазова в СИЗО. Во ФГУП ФСО «НТЦ "Система"», которое отвечает за национальную госсистему правовой информации, он работал на полставки, к финансовой деятельности отношения не имел и уже дал подробные объяснения. Между тем всего по уголовному делу сейчас проходят сразу шесть человек, включая также арестованного главбуха НТЦ «Система» Юрия Миронова, и другие «неустановленные следствием лица».

По словам адвоката Станислава Глазова Вадима Мясникова, апелляционная жалоба на избрание меры пресечения уже подана в Мосгорсуд. Как считает защита, следователи ГСУ СКР не смогли представить в суде доказательства необходимости строгой изоляции 45-летнего специалиста, хорошо известного в области информационных технологий и цифровизации. «Мы настаивали на любой другой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей»,— отметил господин Мясников. Он также пояснил, что вину по предъявленному ему обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) его подзащитный не признает, не согласен «с неверной конструкцией», которую предлагает следствие, считает, что действовал в рамках своих должностных инструкций и не имел отношения к финансовой деятельности НТЦ «Система». Адвокат отдельно уточнил, что Сергей Глазов, являвшийся специалистом лаборатории моделирования и анализа, не намерен, вопреки мнению стороны обвинения, скрываться от следствия и суда, воспитывает малолетнего ребенка, страдает рядом хронических заболеваний, а характеризуется исключительно положительно, являясь в прошлом боевым офицером, прошедшим горячие точки. «Задержание, конечно, стало для него неожиданностью, но в суде это был предельно сдержанный, собранный человек с четко выраженной позицией»,— пояснил его представитель. Кроме того, защитник напомнил, что его клиент является довольно известной в своих кругах фигурой.

При этом господин Мясников отказался обсуждать обвинение, предъявленное Станиславу Глазову, сославшись на необходимость консультаций с подзащитным, который содержится на карантине в СИЗО-7 в Капотне. Стоит отметить, что господин Глазов работал, как говорят его адвокаты, в одном из структурных подразделений ФСО всего лишь на полставки. Как оказалось, он совмещал работу в НТЦ «Система» с должностью руководителя направления продуктовой политики по России и СНГ компании Ctrl2GO. Она позиционирует себя как один из крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России и специализируется на разработке и внедрении цифровых продуктов в промышленности. Как указано на ее официальном сайте, в 2020 года Ctrl2GO вошла, по данным одного из рейтингов, в тройку лучших поставщиков решений для анализа данных в России и топ-100 крупнейших IT-компаний страны. До этого Станислав Глазов также был известен как директор развития бизнеса в R&D-центре (Research & Development) АФК «Система» по тематике «развитие инноваций». С 2016 по 2019 год осуществлял антикризисный менеджмент и управление ИТЦ «Система-Саров», в рамках совместного проекта АФК «Система» и «Росатома» в технопарке «Саров». С 2019 года осуществлял руководство цифровой трансформацией в контуре ТМХ по направлению «Цифровое депо» и являлся директором департамента цифровой инфраструктуры. А в 2020 году вошел в сферу цифровизации сельского хозяйства и продвижения продуктов цифровизации по России и СНГ.

Между тем, как стало известно “Ъ”, господин Глазов является лишь одним из многих фигурантов расследования, которое ГСУ СКР начало 24 августа по фактам хищения средств Спецсвязи ФСО. Уголовное дело было возбуждено в отношении сразу шести конкретных фигурантов и иных «неустановленных лиц». Одновременно с Сергеем Глазовым был задержан и помещен под арест главный бухгалтер НТЦ «Система» Юрий Миронов. «Преступление, в совершении которого обвиняется Миронов, посягает на основы государственной власти и нарушает нормальную управленческую деятельность подведомственного Спецсвязи ФСО России учреждения — ФГУП "НТЦ «Система»"»,— говорится в материалах расследования. Стоит отметить, что как в случае со Станиславом Глазовым, так и с Юрием Мироновым представители СКР говорили в суде о «сплоченности, высокой организации и конспирации» участников ОПГ, которая расхищала бюджетные средства. Даже предварительная сумма причиненного ущерба пока не называется, однако, по данным источников “Ъ”, речь идет о нескольких десятках миллионов рублей.

При этом надо отметить, что само ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» было создано еще в далеком 1992 году «в целях информационно-правового обеспечения деятельности федеральных органов государственной власти». Задачей предприятия является построение общенациональной правовой информационной системы, охватывающей все регионы, органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с президентской Концепцией правовой информатизации. ФГУПом была разработана и внедрена информационно-правовая система «Законодательство России», а сейчас создается государственная система правовой информации с подсистемой «Официальный интернет-портал правовой информации», программами и подпрограммами «Информационное общество» и информационными технологиями, определенными в подпрограмме «Электронное правительство», «Электронное государство», системного проекта по созданию системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия («Проект-СРСЦ») и т. п.

Сергей Сергеев