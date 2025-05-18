Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы

По мнению зампредседателя Совета по культуре Карена Шахназарова, идея президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов на произведенные за рубежом фильмы прижилась бы и в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен»,— сказал господин Шахназаров ТАСС. Гендиректор «Мосфильма» отметил, что российским кинопроизводителям необходимо давать преференции.

Возможное возвращение голливудского кино в российские кинотеатры стало бы для отечественных кинопроизводителей серьезным вызовом, подчеркнул Карен Шахназаров. Однако сейчас еще рано говорить о возвращении голливудских фильмов, так как это достаточно сложный процесс.

14 мая The Variety сообщала, что американская кинокомпания Lionsgate назначила дату выхода в России фильма «Балерина» — спин-оффа популярной франшизы «Джон Уик». Lionsgate, как и многие другие кинокомпании, включая Disney, Paramount, Sony, Universal и Warner Bros., приостановила выход своих фильмов в России после начала конфликта на Украине в 2022 году.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Lionsgate обкатывает возвращение».

Елизавета Шмакова