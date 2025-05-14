Lionsgate обкатывает возвращение

Американская киностудия Lionsgate может вернуться в Россию, сообщают источники журнала Variety. 5 июня компания официально выпускает свой фильм «Балерина» — боевик во вселенной «Джона Уика». При этом еще в 2022 году Lionsgate объявляла, что больше не будет показывать в России свои картины. Но теперь создатели «Пилы», «Голодных игр» и «Сумерек» поменяли свою политику, говорит собеседник издания. По его словам, студия рассчитывает на скорое потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Последуют ли примеру Lionsgate другие студии? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с гендиректором российского представительства компании Comscore Романом Исаевым. Он считает, что возможное возвращение компании связано со спецификой ее положения на кинорынке: «Это независимая студия, у которой никогда не было представительства в РФ. Она продавала свои фильмы через независимые кинорынки. Покупали эти ленты также независимые российские прокатчики. Так что этот рынок живет по своим законам. На российские киноэкраны в последние несколько лет попадает очень мало фильмов, это единичные случаи. 5 июня выходит фильм "Балерина".

Студия Lionsgate действительно наложила ограничения в предоставлении прав и продаже своих фильмов в РФ, но нельзя сказать, что полностью ушла.

То есть это не та же ситуация, что у голливудских мейджоров. При этом российский рынок давал для проектов крупнейших из них от 2% до 3% международных сборов. Что касается последних историй, то, например, картина "Граф Монте-Кристо" в прошлом году собрала более 600 млн руб., всего в два раза меньше, чем во Франции, на своем родном, ключевом рынке. В России катастрофически не хватает зарубежного контента, зритель хочет его смотреть, потому что понимает, что это качественный международный уровень производства. И те проекты, которые появляются в официальном прокате, собирают очень неплохие деньги. Иногда эти цифры существенно выше тех, что были бы, если бы на рынке присутствовал полноценный Голливуд».

Фильм «Балерина» от Lionsgate буквально взорвет российский кинопрокат, уверен главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «На российские киноэкраны после 2022 года выходил "Джон Уик 4". Конечно, он с некоторыми нюансами поставлялся в страну, но тем не менее шел в официальном прокате, причем с успехом. Поэтому выход "Балерины" не стал чем-то удивительным именно для профессионалов отрасли. "Джон Уик" — достаточно известная, популярная франшиза в России, начиная с первой части. Четвертая картина, которая выходила в новых реалиях российского проката, заработала 773 млн руб. По меркам отечественного проката, это баснословная сумма. Поэтому "Балерина" — это еще один проект Lionsgate, который успешно попадет на рынок РФ, и в этом нет ничего удивительного».

После выхода четвертой части «Джона Уика» в российский прокат в Lionsgate заявили, что компания попросту выполняла условия контрактов, заключенных до весны 2022-го. Официальный представитель студии отказался комментировать журналу Variety информацию о якобы полноценном возвращении в Россию.

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Никита Путятин