Трамп заявил о введении 100-процентных пошлин на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Торговому представительству Штатов ввести 100-процентные пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

По словам президента США, американская киноиндустрия умирает из-за «согласованных действий других стран». «Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести наших режиссеров и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие районы в США опустошаются»,— написал Дональд Трамп, назвав происходящее угрозой нацбезопасности.

Дональд Трамп также назвал происходящее с киноиндустрией в США «пропагандой».