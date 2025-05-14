The Variety: Lionsgate собирается выпустить фильм «Балерина» в прокат в России

Кинокомпания Lionsgate назначила дату выхода в России фильма «Балерина» — спин-оффа популярной франшизы «Джон Уик». Об этом пишет издание The Variety со ссылкой на источники. По его данным, в России фильм будет показывать кинодистрибутор «Атмосфера кино». В Lionsgate отказались от комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Балерина»

Фото: 87Eleven Entertainment Кадр из фильма «Балерина»

Фото: 87Eleven Entertainment

Источники The Variety сообщают, что в дальнейшем кинокомпания собирается отдельно рассматривать вопрос с выходом разных своих фильмов в России, объясняя это «течением времени» и «изменением настроений». Lionsgate, как и многие другие кинокомпании, включая Disney, Paramount, Sony, Universal и Warner Bros., приостановила выход своих фильмов в России после начала военного конфликта на Украине в 2022 году.

Как отмечает The Variety, Lionsgate надеется, что другие крупные кинокомпании последуют ее примеру в условиях «снижения международных кассовых сборов и ожидания разрядки в отношениях России и Украины». Издание также цитирует представителя одной из крупных кинокомпаний, пожелавшего сохранить анонимность,— по его мнению, возврат таких компаний к показу фильмов в России «неизбежен». Правда, пока эти кинокомпании не планируют показывать какие-либо еще крупные премьеры ближайшего времени в России.

Яна Рождественская