Израиль ударил по контрольному центру «Хамаса», расположенному под больницей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения «Хамас». Он расположен под Европейской больницей в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В ходе атаки были использованы высокоточные боеприпасы. В ЦАХАЛе уточнили, что тем самым стремились снизить ущерб для мирного населения и гражданской инфраструктуры.

«"Хамас" продолжает использовать больницы в секторе Газа для террористической деятельности, демонстрируя свое циничное и жестокое использование гражданского населения в больнице и ее окрестностях»,— говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа и Агентства безопасности Израиля (ISA) в Telegram-канале.

По данным The Times of Israel, целью атаки был глава военного крыла «Хамаса» Мухаммед Синвар. Его гибель официально не подтверждена, однако он мог находиться в подземном лагере «Хамаса» во время израильского удара. Мухаммед Синвар возглавил военное крыло палестинского движения после гибели старшего брата Яхьи Синвара в октябре 2024 года.